Japon doktorlara KKKA eğitimi

Son yıllarda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Hitit Üniversitesi, virüs taşıyan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında Avrupa’nın ardından Japon bilim adamlarına eğitim verdi.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile National Center for Global Health and Medicine (NCGM) iş birliği ile gerçekleştirilen ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin de içinde yer aldığı “2019 Training Course on Case Management of Category 1 and Related Infectious Diseases” başlıklı eğitim programının Çorum ayağı gerçekleştirildi. Program kapsamında Japonya Halk Sağlığı ve Hastalık Kontrol Merkezi ile Japonya’nın farklı bölgelerindeki tıp doktorlarından oluşan heyet, son yıllarda ilkbahar ve yaz aylarında önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Hitit Üniversitesine geldi. Eğitim süresince Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Japon heyet ile KKKA konusunda tecrübe paylaşımı yapıldı.

Acil Servis ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğini ziyaret eden Japon heyeti, alanında uzman öğretim üyelerinden KKKA tanısıyla takip edilen olgular ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyarette ayrıca Japon heyeti ile geleceğe yönelik işbirliği ve projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

