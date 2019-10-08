Japonlar’dan Bahri Ertek’e vefa

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Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, Japonya’da düzenlenen organizasyonla anıldı.

Uluslararası Halk Oyunları Uzmanı Yoshinari Murakami tarafından organize edilen ve bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Bahri Ertek Halk Oyunları Festivali’, geçtiğimiz Cumartesi günü Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleşti.



JAPON DOSTLARINDAN VEFA ÖRNEĞİ

Geleneksel hale gelen organizasyonun mimarı olan Yoshinari Murakami, “Türk Babam” dediği Çorumlu dostunun adını yaşatmaya devam ediyor.

Daha önce Bahri Ertek adına bir albüm çalışmasına da imza atan Murakami, festivalde Türkiye’den halk oyunu uzmanı 4 ismi de ağırladı.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon kapsamında 5 Ekim’de Tokyo’da anma töreni yapıldı.

Türk folklorunun tanıtıldığı organizasyonda yöresel halk oyunları uygulamalı olarak anlatıldı. Ege ve Trakya yöresi halk oyunlarının sergilendiği gösterilerle devam eden organizasyonda Bahri Ertek’in Japonlar’a öğrettiği Çorum halayı da sahnelendi.

Ertek’in 30 yıllık dostu Japon Halk Oyunları Uzmanı Hironobu Senzaki’nin de hazır bulunduğu organizasyona katılanlar Dillala, İğdeli Gelin ve Miço gibi Çorum oyunlarını sergileyip Çorum türkülerini söylediler.



BAHRİ ERTEK ÇORUM’DA DA ANILACAK

Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 6. yıl dönümünde Çorum’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek’in evsahipliği yapacağı anma programı çerçevesinde 10 Ekim 2019 Perşembe günü ikindi namazı öncesinde Ulucamii’de mevlid-i şerif okutulacak.

Ertek’in yerli ve yabancı dostlarının da katılması beklenen anma programı saat 13.30’da Ulu Mezarlık’ta başlayacak. Ertek’in kabri başında buluşacak olan katılımcılar halk oyunlarına gönül veren merhum arkadaşlarını dualarla anacaklar.

Anma programı ile ilgili bilgi veren Fahri Ertek, mevlide tüm Çorum halkının davetli olduğunu kaydetti.