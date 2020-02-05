Jinekoloji Cerrahisi göreve başladı

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilk Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çiğdem Kılıç göreve başladı.

Onkoloji hastalıkları konusunda her geçen gün başarılı tedavi ve hizmetlere imza atan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, jinekolojik onkoloji alanında da Çorumlu hastalarına hizmet vermeye başlayacak.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çiğdem Kılıç, bugünden itibaren poliklinik hizmetlerine başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 20:21