JÖAK Tırı Çorum’da

FATİH BATTAR

Özel bir firmanın Jandarma Asayiş Vakfını Desteme (JAVDES) Kurumu’na destek olmak için başlattığı JÖH-JÖAK Store Tırı dün Çorum’da konakladı.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Özel Harekat Komutanlığı izni ile il il gezerek jandarma ürünlerinin satışa sunulduğu JÖAK Tırı’na Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirlerin %25’inin JAVDES’e bağışladığını belirten JÖAK Satış Sorumlusu Davut Akyıldız; “JÖAK Store olarak amacımız JAVDES’e destek olmak. Sattığımız ürünlerinin %25’inin bu vakfa bağışlıyoruz. Bugün 5.il olarak Çorum’dayız. Burada jandarma özel kuvvetlerin kullandığı tişört, pusula, saat, künye, bileklik ile şapka ve çeşitli hediyelik eşyalar satıyoruz. JÖAK Tırımızla il l gezerek hem Jandarma’yı tanıtıyoruz hem de şehit ve gazi ailelerine destek oluyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:36