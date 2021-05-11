Kabir ziyaretlerine kısıtlama

RECEP MEBET

Ramazan Bayramı arefesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların merak ettiği soruya cevap geldi.

17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri nedeniyle kabir ziyaretlerinin de kısıtlama kapsamında olduğu öğrenildi.

Defin ve bakım işlemleri nedeniyle mezarlıkların açık bulunmaya devam edeceğini belirten yetkililer, cenaze yakınları ve görevli personelin kısıtlamadan muaf oldunu hatırlattılar.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nın Valiliklere gönderdiği genelgeye göre şehit ailelerinin arefe günü ve bayramın birinci gününde şehitlik ziyaretlerinde bulunabilecekleri kaybedildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 19:31