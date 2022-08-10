Kablo hırsızları bu sefer Bozboğa Köyü’ne dadandı

Merkeze bağlı Bozboğa Köyü’nde tarımsal sulama yapılan tarlalar için kurulan su kuyuları ve elektrik trafolarında yaşanan hırsızlık olayları çiftçileri canından bezdirdi.

Jandarmanın devriye atmasına rağmen hırsızlığın devam ettiğini aktaran üreticiler, köylerinde nöbet tutmaya başladılar.

Köyde birçok çiftçinin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapakları çalındı.

Bozboğa ve çevre köylerde meydana gelen hırsızlık olayları yüzünden gece sabaha kadar nöbet tutmaya başlayan köy halkı, yetkililerin olayı bir an önce çözüme ulaştırmasını ve yaşanılan olayların son bulmasını istiyor.

‘JANDARMANIN DEVRİYE ATMASINA RAĞMEN HIRSIZLIK DEVAM EDİYOR’

Köy Muhtarı Doğan Kara, meydana gelen hırsızlık olaylarının yetkililere bildirilmesinin ardından köyde jandarmanın devriye attığını fakat atmasına rağmen yine de hırsızlık olaylarının devam ettiğini belirtti.

Yaşanılan hırsızlık olaylarının tarımsal sulamaya büyük bir sekte vurarak üretimin durma noktasına geldiğini aktaran Doğan Kara, “Çalınan bir su tabancasının fiyatı 4 bin lira. Çiftçiler zaten ekonomik olarak zor durumda iken yaşanan bu hırsızlık olayları ile daha da zor duruma düşüyor. Köyümüzde ki çiftçilerin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapaklarının çalındı. Köyümüzde ve çevre köylerde bu hırsızlık olayları sürekli yaşanıyor. Konuyu yetkililere bildirmemize rağmen hırsızlık olaylarının önüne geçilemedi. Akşam jandarma geliyor köyde devriye atıyor ama hırsızlık olayları yine bitmiyor. Jandarma köyde devriye atmasına rağmen yine hırsızlık yaşandı. Artık her akşam 3-4 kişi ile sabaha kadar köyün etrafında nöbet tutuyoruz” dedi.

‘SABAH KEŞİF YAPIYORLAR GECE ÇALIYORLAR’

Hırsızların gündüz seyyar satıcı, hurdacı kılığında köylere geldiğini ve keşifte bulunduklarını, gece ise hırsızlık yaptıklarını söyledi.

‘BIKTIK, ACİL BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

Köylerinin ve çevre köylerin etrafına ‘seyyar satıcı ve hurdacı giremez’ levhaları koyduklarını dile getiren Kara, “Hırsızlardan bıktık artık acil bir çözüm bekliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)