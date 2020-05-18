Kabus geri döndü!

FATİH BATTAR

Havaların ısınmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl Çorum halkını canından bezdiren küçük sinekler geri döndü.

Çorum’da cadde ve sokaklarda yaprak biti istilası yeniden başladı. Geçtiğimiz yıl vatandaşı canından bezdiren yaprak bitleri, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden görülmeye başladı. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere vatandaşlar bu bitlerden korunmak için maske takmış, ateş yakmış hatta klimalı çözüm üretmeye çalışmıştı. Eylül ayında Çorum’u istila eden bitler, havaların soğumasıyla gözden kaybolmuştu. Bitler, bu yıl Mayıs ayında görülmeye başladı. Gazetemizi arayarak şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, bitlerin sadece yeşil alanlarda değil, şehrin her yerinde görülmeye başladığını belirtti.

Çorum Belediyesi de, karasinek ve sivrisineğin en büyük üreme kaynakları olan hayvan gübrelik alanlarında ve dere yataklarında mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörel Mücadele Ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda karasineklerin üreme kaynağı olarak tespit edilen 105 kaçak gübre döküm alanı ve 30 sivrisinek üreme kaynağında etkin mücadele gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere de müdahale etmeye çalışıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 17:33