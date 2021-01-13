Kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin lira ceza

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullandıkları panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla denetim yapılırken, 3 kişinin izinsiz avlandığı belirlendi. Bu kişilerin traktör ve araçlarında yapılan aramada kaçak avlanan iki yaban tavşanı ve bir çulluk ile traktör römorköründe kaçak olarak kesilmiş kayın ağaçları ele geçirildi.

Kaçak avlanan ve kesim yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak avda kullandıkları traktör ve araca da el konuldu.

(İHA)