‘Kaçak tütün ticaretine son verilmeli’

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, esnaf, çiftçi ve ülkemiz için yasadışı tütün ticaretine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Yürürlüğe giren yasalara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizdeki kaçak tütün ticaretinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Şanal, tütün ticaretini zora sokan bu durumun Çorum’u da yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Ülkemizdeki yasadışı açık tütün ürünlerin sayısı 20 binleri bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve yine sayısı 300 binleri geçen e-ticaret üzerinden satıldığını vurgulayan Özkan Şanal, “İçeriği, üretilme şartları bilinmeyen, devlet tarafından da kontrolü sağlanamayan kaçak sarma tütün ticareti her aşamasında bize zarar yazıyor.

Kaçak tütün ticareti çiftçimizin ekmeğini çalarken, kanunlara uygun ticaretini devam ettiren esnafımızı da es geçmiyor. Yasadışı satış yapan noktalar üzerinden dönen ticaret, esnafımız ve çiftçimizden çaldıklarıyla beraber devletimizin yaklaşık 20 milyar TL’lik vergisine mal olmaktadır. Alınan önlemlere rağmen ülke genelinde yasadışı tütün ticaretinde artış gözlemlenmektedir. Ancak hep birlikte göstereceğimiz mücadele ile kaybettiklerimizi geri toplayacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi.

Kaçak tütün ticaretinin kanunlar ve sahadaki operasyonlarla bitirileceğine inancının tam olduğunu dile getiren Oda Başkanı Şanal, “Ticari amaçla makaron veya yaprak kağıda sarılmış tütün veya tütün harici herhangi bir maddeyi doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik hapis cezası verilmesine ilişkin uygulama Temmuz 2020’de yürürlüğe girmişti. Açık olarak ve makarona doldurulmadan yasadışı olarak yapılan tütün ticaretine verilen cezalar ise 2021 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Bu kanunlarla birlikte kaçak tütün ticaretinin son bulmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.