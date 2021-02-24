Kaçak yapı şikâyeti

Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 7. Sokak’taki Ateş Apartmanı altında başlayan yapı çalışması şikâyete konu oldu.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren apartman sakini İdris Ateş, bina altındaki dükkanların sundurmayı kapatarak ortak alanı işgal ettiğini savundu.

Bina sakinlerinin rızası alınmadan yapılan işlemin projeye ve kanunlara aykırı olduğunu iddia eden Ateş, “Apartmanımızın altında yapılan izinsiz çalışmalara son verilmesini ve kaçak bölümlerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Durumu yetkililere de bildirdiklerini anlatan Ateş, kanunen gerekli işlemlerin yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 23:01