‘Kaçak yapılara göz açtırmayacağız’

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı havzalarında yapılaşmaya göz açtırmıyor.

Yıkım kararı alınan yapıların yıkımları geçtiğimiz günlerde yapılmış ve yetkililerden bu konuda ne kadar kararlı olunduğuna dair açıklamalar gelmişti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı teknik ekiple bölgeye giderek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Aşgın, Çomar Barajı havzasındaki kaçak yapılaşmaya karşı kararlı tavırlarının devam edeceğini vurguladı. Başkan Aşgın, sadece Çomar Barajı bölgesinde değil şehrin tamamında kaçak yapılara göz açtırmayacaklarını da kaydetti.

(Haber Merkezi)