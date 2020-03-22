Kaçar annesini kaybetti

CHP Çorum 23. Dönem Milletvekili Aday Adayı, Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar’ın annesi Narin Kaçar (92) vefat etti.

Çorum’un tanınmış simalarından Bektaş Yalçın ve Arif Çetinkaya ile BSG Medya Editörü Nihat Karalar'ın eşinin halası Narin Kaçar, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan alınarak Çorum Merkeze bağlı Tarhan Köyü'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

HAKİMİYET, Narin Kaçar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 21:59