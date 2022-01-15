KADEM'den şiddet mağduru kadına destek

M.BURAK YALÇIN

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kişi tarafından otomobilinin altına patlayıcı yerleştirildiği ileri sürülen Hatun Demir'in yanında olduklarını söyledi.

Fatma Nur Şenol, bugün dernek üyeleriyle birlikte Adliye binası önünde yaptığı açıklamada aracın altına patlayıcı yerleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın dini nikahla yaşadığı Hatun Demir'e 5 yıl boyunca fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Demir'in yaşadığı sorunlar nedeniyle KADEM’e başvurarak yardım istediğini belirten Şenol, “Temsilciliğimizin desteğiyle yasal haklarını kullanan Hatun Demir, koruma kararları ve şiddet failine takılan elektronik kelepçeye rağmen bu kez akıl almaz bir cinayet girişimine daha hedef oldu. Yaşanan son olayda saldırgan K.K, mağdur Hatun Demir'e ait araca yüklü miktarda bomba yerleştirmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüste bulunmuştur. Hatun Demir, dikkati sayesinde son anda ölümden dönmüştür. Yaşama hakkı, insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir haktır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakkın insani ve vicdani duygulardan yoksun kişiler tarafından gasbedilmesi kabul edilemez” dedi.

KADEM İl Temsilciliği olarak hukuk mücadelesinde Demir'in yanında olduklarını ifade eden Şenol, failin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istediklerini kaydetti.

KADEM DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

KADEM'in Avukatı ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Goncagül Yurttaş Kartancı ise KADEM olarak davaya müdahil olacaklarını dile getirerek, “Sanığa elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasında KADEM olarak aktif rol aldık ancak bu tedbir de sanığı durdurmaya yetmemiştir. Yargılama sürecine müdahil olup yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 16:01