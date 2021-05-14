Kademeli normalleşme Pazartesi günü başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma süreciyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Tam kapanma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi.

Salgın sürecinde yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri sabır için vatandaşlara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun karşılığının vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördüklerini söyledi.

Tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarına işaret eden Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.