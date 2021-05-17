Kademeli normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından Çorum’da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

29 Nisan’da başlayan ve bugün tibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Çorum’da vatandaşlar kendini sokağa attı.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde banka, mağaza, PTT ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bzı vatandaşlar kendini alışverişe kaptırırken, bazı vatandaşlar da güzel ve güneş havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti. Oluşan kuyruklar nedeniyle sosyal mesafe unutulurken, polis ekipleri sık sık anonsla uyarılarda bulundu.

17 gün evde kalmanın stresini atmak için kendilerini dışarı attıklarını belirten vatandaşlar; “Tam 17 gündür evde kapalı kaldık. Bayramı bile doya doya yaşayamadık. Haliyle üzerimizde biraz stres vardı. Kısıtlamanın kalkmasıyla güzel havanın tadını biraz çıkaralım dedik.” şeklinde konuştu

Vatandaş kalabalığının yanı sıra caddede araç trafiği de oluşurken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 15:55