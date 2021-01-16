KADER destek istedi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER)’ni ziyaret etti.

KADER Başkanı Bekir Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Kavuncu, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin, günümüzde insan ölüm sebepleri arasında kanserin sıklıkla görülür hale geldiğine dikkat çekerek, erken tespit ve yeterli tedavi ile bu hastalığın şifa şansının yüksek olduğunu ve insanları bu yönde bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kanser hastalarına günlük değil uzun vadede bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, “Vatandaşları kanser hastalığına yakalandıktan sonra değil, bu hastalığa yakalanmadan önce neler yapmaları konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hastalarımıza hastalık derecesine göre tedavi süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu konuda da sizlerden destek istiyoruz.” dedi.

Gönüllülük esasına dayalı hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, insanların yüzündeki mutluluğu görmenin maddiyatla ölçülemeyeceğini dile getirerek, her vatandaşın kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Kanser hastalarının pandemi sürecindeki sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Kavuncu, “İlimizde ve tüm dünyada kanser savaşılması gereken bir hastalık. Sağlık Bakanlığımız da son yıllarda kanserle savaşla ilgili, ilaçlarının ücretsiz verilmesi ve tedavisi konusunda pek çok kararlar aldı. Her ilde kanserle savaş merkezleri açarak,önemli katkılar yaptı.” dedi.

Her zaman kanser hastalarının yanında olduklarını belirten Kavuncu, kendilerine düşen bir konu olursa ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çorum’da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin temelini attıklarını hatırlatan Kavuncu, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkez 10 milyon TL’ye mal olacak. Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşan merkezin tamamlanmasıyla birlikte il dışı sevklerin de önüne geçilecek.” diye konuştu.