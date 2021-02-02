Kadeş Arabuluculuk Merkezi yeni yerinde

RECEP MEBET

Kadeş Arabuluculuk Merkezi, Üçtutlar Mahallesi Adliye karşısı Üçtutlar 5. Sokak Fırat Apartmanı numara 16/A’daki yeni yerinde hizmete girdi.

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar ve beraberindeki heyet dün Kadeş Arabuluculuk Merkezi’ne ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

14 uzman arabulucunun kurucusu olduğu Merkezi gezen Baro Başkanı Yaşar, sunulan hizmetlerle ilgili meslektaşlarından bilgi aldı.

Kadeş Arabuluculuk Merkezi’nin tanıtıldığı sunumda şu bilgilere yer verildi:

“Arabuluculuğun temel amacı; gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ihtilafı yargıya gitmeksizin kendi aralarında karşılıklı konuşarak, tarafsız arabulucunun gözetiminde anlaşmaya varıp sulh olmalarıdır. Arabuluculuk kazan-kazan ilkesi çerçevesinde kaybedenin olmadığı bir çözüm yoludur.

Arabuluculuk sisteminin yasaya girmesi ile birlikte önce İş Hukuku alanında şimdi ise Tüketici ve Ticaret Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan arabulucuya gitmek zorunlu olmuştur.

2018 yılında İş Hukuku'nda zorunlu arabuluculuğun yasaya girmesi ile birlikte Merkezimiz de faaliyetlerine başlamıştır.

Kadeş Arabuluculuk Merkezi, arabuluculuğun tanınması, etkin olarak kullanılması amacıyla; hızlı ve pratik çözümler üretmek ve nitelikli hizmet sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur.

Merkezimiz Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Ercan Daşdan, Av. Mine Esra Çınar, Av. Murat Günay, Av. Hale Selimoğlu, Av. Fahri Onur Kanmaz, Av.Mustafa Balyaz, Av. Gonca Meroğlu, Av. Manolya Kayiş Duran, Av. Zeynep Demirbaş Balyaz, Av. İslam Çağrı Çağlayan, Av. Neslihan Boyabatlı, Av. Fatma Gülşah Çataroğlu, Av. Bekir Çetin dahil olmak üzere 14 uzman arabulucudan oluşmaktadır.

Arabulucu Av. Ercan Daşdan ve Arabulucu Av. Hale Selimoğlu, alanlarında göstermiş oldukları üstün başarı ile ‘Arabuluculuk Uygulamaları Eğitmeni’ olmuşlardır.

Hizmet kalitemizi artırmak için Üçtutlar Mahallesi Adliye karşısı Üçtutlar 5. Sokak Fırat Apartmanı numara 16/A’daki yeni yerimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz.”