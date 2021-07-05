Kadeş Barış Meydanına iki katlı bisiklet parkı 

Çorum Belediyesi bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanına iki katlı, yeni nesil bisiklet parkları monte etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve şehir içi ulaşımda bisikletlerin payını artırarak trafiği rahatlatmak için ÇORBİS’i hayata geçirdiklerini söyledi.

Çöplü, “Vatandaşlarımız şahsi bisikletlerini ücretsiz koyabilecek iki katlı bisiklet otoparkının ilk etabını Kadeş Barış Meydanına kurduk. Meydanımızın 2 farklı noktasında yer alan bisiklet parkımızdan hemşehrilerimiz rahatlıkla faydalanabilirler, talep gelmesi doğrultusunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce teknik değerlendirmesi yapılarak, şehir geneline iki katlı bisiklet parklarını yaygınlaştıracağız.” dedi.



