Kadeş Meydanı Mehmet Erdem'le sallandı!

Çorum Belediyesi’nin “Yaz Konserleri” kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, Çorum’da coşkulu bir konsere imza attı. Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

'Yaz Konserleri’ etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Mehmet Erdem Çorumlularla buluştu. Konserinde, “Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu?”, “Aşkımız Bitecek”, “Bir Elmanın Yarısı” gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, meydanı dolduran dinleyicilerini coşturdu. Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Erken saatlerden itibaren meydanı dolduran gençler, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ünlü sanatçı Mehmet Erdem’e çiçek takdim etti. Meydanı dolduran gençleri selamlayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin konser ve kültürel etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.