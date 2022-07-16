Kadeş Meydanı'nda Demokrasi Şöleni

M.BURAK YALÇIN

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6.yıl dönümü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı'nda Demokrasi Şöleni düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran binlerce vatandaş tek yürek oldu.

Duygusal anların yaşandığı programda bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ulucami'den başlayarak Kadeş Meydanı'na kadar Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kadeş Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı dinletildi.

Ardından 15 Temmuz'da şehit olan Çorumluların isimleri okunarak anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer, yapılan duada 15 Temmuz ve tüm şehitler için eller semaya kalktı. Vatan savunması için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz bir kez daha hayırla yad edildi.

Programda AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Milli İrade Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz da konuşmalarında, benzer darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz’un Türkiye'nin asla işgal edilemeyeceğinin ilan edildiği günün adı olduğunu söyledi.

“Cenabı Hak aziz milletimize bir daha böyle karanlık günleri, geceleri yaşatmasın” diyen Vali Mustafa Çiftçi, “Allah devletimizi, milletimizi kazalardan, belalardan, darbelerden, afetlerden orman yangınlarından iç ve dış tehditlerden, iç ve dış düşmanlardan korusun. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Programın sonunda ünlü radyocu Talha Bora Öge sahne aldı. Radyo 7`nin sevilen isimlerinden ve Türkiye genelinde milyonlarca hayranı bulunan Talha Bora Öge, kendisini dinlemeye gelen çok sayıda Çorumlu hayranına hem şiirleriyle hem de türkülerle unutulmaz bir program gerçekleştirdi. Birbirinden güzel hikayeler ve yaşanmış komik olayları anlattığı programa gelen çok sayıda hayranı gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren programda Gölge`yi yalnız bırakmadı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 10:42