Kadeş Meydanı tarih kokacak

Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanı’na meşhur Çorum leblebisi ile Hitit figürlerinin de yer aldığı rölyefleri yerleştirmeye başladı.

Kadeş Barış Meydanı'nı güzelleştirmek için çalışmalara başladıklarını, Çorum'un simgesi leblebi figüründen oluşan duvar rölyefiyle otantik bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, meydanın tarih kokacağını dile getirdi.

Leblebi rölyefinin yanı sıra Hititler’e ait birçok eserin de yer alacağını kaydeden Aşgın, “İsmini insanlık tarihinde yapılmış olan ilk yazılı anlaşma Kadeş Barış Anlaşmasından alan meydanımızı daha estetik bir hale getirmek için kolları sıvadık. Meydanımızın ortasında kalan 30 m2'lik duvara Çorum’umuzun simgesi leblebi figürleriyle otantik bir ortam oluşturduk. Yine aynı duvar üzerine Kadeş Barış Antlaşması'nın tabletinin bir örneğini monte edeceğiz. Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na gelen hemşehrilerimiz, Hattuşa’da bulunan Aslanlı Kapı figüründen geçerek meydana girmiş olacak. Aslanlı Kapı'dan geçen vatandaşlarımızı başta Hititler olmak üzere Osmanlı, Selçuklu ve Bizans dönemlerine ait figürlerden oluşan 8 adet eğik bank karşılayacak." dedi.

Başkan Aşgın, rölyefler ve eğik bankların yanı sıra vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği yeni alanların da oluşturulacağını kaydetti. Çiçekler ve ağaçların etrafına ahşap kaplama oturma alanlarının da yerleştirileceğini dile getiren Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Meydanımızı beton görünümden uzaklaştırıp, yeşil alanlar oluşturacağız. Vatandaşlarımızın dinlenip, sohbet edecekleri bankları çiçek ve ağaçlarla yeşillendirerek onlara yakışır şekilde hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:36