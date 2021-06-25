‘Kadeş Meydanı’na ‘Barış ve Kardeşlik Heykeli’ dikilsin’

FATİH BATTAR

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Çorum Olayları’nın yıl dönümü öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek, bu yıl yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı’nda düzenlenen toplantıya CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ve platform üyeleri katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Av. Ahmet Özdel, “Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak Kadeş Barış Meydanına bir barış ve kardeşlik heykelinin dikilmesini ve katliamın bir daha yaşanmaması için unutulmamasının sağlanmasını istiyoruz.” dedi

Çorum olaylarının insanlığa karşı bir sonuç olduğunu ve sorumlularının yargılansını beklediklerini ifade eden Özdel, “Emek ve Demokrasi Platformu olarak bizlerin iki temel talebi var. Birincisi katliamlar insanlığa karşı suçtur ve zaman aşımı işlemez o nedenle tüm devlet arşivleri açılmalı ve gerçek sorumlular yargılanmalıdır. Çünkü “Çorum Katliamı” dava dosyalarının tamamı; basit adi bir olay olarak görülmüş, tetiği çekenler bulunmuş gibi yapılarak göstermelik yargılamalar yapılmıştır. Oysa bu yargılamalarla asıl ortaya çıkarılması gereken husus bu olayları örgütleyen hangi güçler, odaklar ve sistem bunun tespiti ve yargılanması gerekir.” diye konuştu

‘Türkiye artık katliamlarla anılmamak, demokratik hukuk devleti olma yolunda ilerlemek, tüm inançların ve etnik kimliklerin bir arada yaşayabileceği bir iç barışı tesis etmek istiyorsa, Çorum Olayları’nın gerçek sorumlularını bulması ve işlenen insanlık suçlarının aydınlatılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması zorundadır.” diyen Özdel; “Bizler her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, sevgiden, eşitlikten, hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız. Kardeşliğin, barışın mahalleden, sokaktan başladığına inanan insanlarız. Bizler her şey güzel olacak diyen gençlere inanan insanlarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kabul ederek eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insan hakları düzleminde birleşeceğiz. Eşit, özgür, demokratik bir ülkede tüm hak ve özgürlüklere sahip bir vatandaş olarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle barış ve kardeşlik diyoruz. Yaşasın barış ve kardeşlik” diye belirtmiştik, aynı duygularımızı bu yılda tekrar ediyoruz. Nazilerin elinden kurtulan Yahudi kökenli Eddie “Naziler benden nefret etmemi istediler. Ama ben etmiyorum. Onlar bizden nefret ediyordu ama ben etmiyorum. Gençlere 'o kelimeyi kullanmayın' demek istiyorum. Birinden nefret etmek tehlikeli. Nefret bir hastalık" diyor. Ve nefretin ruhu kuruttuğunu belirtiyor. Bizlerde ölümden kurtulan bu kişinin hissettikleri hissediyoruz. Bizler bu toplumda Yunus Emre’nin dilini kültürünü yerleştirmek istiyoruz. Yunus, barıştan-kardeşlikten-sevgiden yanadır. Nefret, kin, ikilik, ırk ve mezhep ayrımı Yunus’un dilinde yoktur. Kendinden olmayanı düşman görmek, kendisi gibi inanmayanı katli vacip olarak kabul etmek, Yunus’ un, Hacıbektaş’ın, Ahmet Yesevi’nin dilinde, kültüründe yoktur. Bu nedenle Çorum Emek ve Demokrasi Platformunun bileşenleri olarak Kadeş Barış Meydanına bir barış ve kardeşlik heykelinin dikilmesini ve katliamın bir daha yaşanmaması için unutulmamasının sağlanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.