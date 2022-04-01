Kadeş Meydanı’na örnek tesis

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Türkiye’de örnek bir sosyal tesisi Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum’a kazandırdı.

Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabilecekleri Meydan Sosyal Tesisleri dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, böyle bir tesisi Çorum’a kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek; “Burası bizim seçim dönemi taahhütlerimiz arasında yer alan ve çok önem verdiğimiz bir tesisimiz. Burayı, engelli kardeşlerimizin her türlü engelini düşünerek dizayn ettik. Engelli kardeşlerimizin yanı sıra tüm hemşehrilerimiz de buradan istifade edebilecek” dedi.

Meydan Sosyal Tesisleri’nde yaptıkları çalışmayla burayı çok özel bir mekan haline getirdiklerini belirten Aşgın, “Burayı yaparken arkadaşlarıma talimatım şu oldu, biz Çorum Belediyesi olarak ilki millet bahçesinde olmak üzere 4 tane sosyal tesis yaptık. Ama 5’incisini öyle yapalım ki, çünkü 5’incisini özel yapıyoruz, özel kardeşlerimize yapıyoruz, bunlardan daha güzel, daha kullanışlı, daha merkezde, dünyanın merkezinin de merkezinde olsun dedik. Bu talimatlar doğrultusunda mesai arkadaşlarımıza da, tesisler müdürlüğümüzün kıymetli müdürüne ve yöneticilerine, emeği geçen tüm kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019’dan önce nasıl bir engelsiz kafe hayal etmişsek, hayalimizi daha güzel haliyle gerçekleştirdiler.” şeklinde konuştu

Tesiste engelli bireylerin de istihdam edildiğini açıklayan Başkan Aşgın, kafe içerisinde yer alan hediyelik ve süs eşyalarının da Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılığını belirtti.

Açılış kurdelesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler tesisi gezerek engelliler için yapılan özel bölümler hakkında bilgi aldı. Davetlilere tesisi tanıtan Başkan Aşgın, tüm engel gruplarının rahatlıkla yaralanabilmeleri için kafenin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek dizayn edildiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 18:27