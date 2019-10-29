Kadeş Meydanı’nda 29 Ekim coşkusu

FATİH BATTAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibni Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Kadeş Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama programa renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe bu sene vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kutlama törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

29 EKİM KUTLAMALARININ SÜRPRİZ KONUKLARI

Ellerinde Türk bayrakları ile 7’den 70’e Çorumlular törenin yapıldığı Kadeş Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Coşkunun eksik olmadığı törende, 16 yaş altı Dünya Satranç Olimpiyatı için Çorum’a gelen ulusal misafirlerde 29 Ekim kutlamalarını izledi.

Yöresel kıyafetleri ve bayraklarıyla 29 Ekim kutlamalarını izleyen yabancı öğrenciler, gösterileri ilgiyle takip etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başkayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Çetin Öcal, törene katılan öğrenci ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

‘EMPERYALİSTLERİN 1000 YILLIK PLANINA GEÇİT VERİLMEMİŞTİR’

Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak Anadolu’yu işgal eden, milleti esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist devletlerin planları, İstiklâl mücadelesi ile bozulduğunu belirterek; ‘Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. Bu satıh bütün vatandır’ diyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde binlerce şehit verdiğimiz Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmanın 1000 yıllık planlarına geçit verilmememiştir.” dedi

‘Milletimiz tarihinden aldığı iman ve güçle 96 yıl önce küllerinden yeniden doğmuştur.’ diyen Çiftçi; “96 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesindeki yerini almıştır. Osmanlı varisi olan Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu demokratik yapısı ile bütün vatandaşlarını barış içinde bir arada yaşamaları idealiyle tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak hedefiyle emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Cumhuriyet, kendi tarihi seyri içinde zaman zaman çalkantılar yaşasa da gelişerek günümüze kadar varlığını korumuştur. Benimsediği çoğulcu anlayış ile toplumumuzdaki bütün farklılıkların temsiline imkan tanıyan bir kimliğe bürünerek bütün kesimleri barış içinde bir arada yaşatan; tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında geleceğe güvenle yürüdüğümüz demokratik bir ortam tesis etmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntıları da büyük olmaktadır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Gelişerek güçlenen devletimiz, dünyanın iddialı devletlerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Konuşmaların ardından ‘Cumhuriyet’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal verdi.

GÖSTERİLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ödül törenin hemen ardından Çorum Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Tören, Halk Oyunları ekibinin Çorum yöresi dans gösterisi ve Hitit Üniversitesi BESYO Cimnastik Kulübü öğrencilerinin gösterileri ile devam etti.

Gösterilere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Gösterileri büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, gösterileri izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Cimnastik Kulübü öğrencilerinin akrobasi gösterisi de büyük alkış topladı. Öğrencilerin birbirinden ilginç hareket ve taklaları izleyenlerin nefesini keserken, gösteri sonunda protokol üyeleri öğrencileri ayakta alkışladı.

Coşkunun tavan yaptığı 29 Ekim gösterileri kortej geçişi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 18:11