Kadeş Meydanı’nda Çiğdem Aşı şöleni

FATİH BATTAR

2013 yılında emekli öğretmen metal sanatçısı Hasan Tuluk’un girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edilen Çiğdem Aşı etkinliği bu yıl Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Kadeş Meydanı’nda toplanan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar olan seksek, okkel, ip atlama, yakar top, çuval yarışı gibi oyunları oynayarak geçmişe tanıklık ettiler.

Çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı şenlikte katılımcılara çiğdem aşı ikram edildi.

Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çiğdem Aşı etkinliğinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk’un olduğunu belirterek; “Bir somut olan kültürel mirasımız var. Bir de somut olmayan kültürel mirasımız. Somut olan kültürel mirasımız Ulu Camiimiz, Saat Kulemiz, Hattuşa, Şapinuva bunların hepsi kültürel mirasımız. Ancak somut olmayan öyle bir kültürel mirasımız var ki geleneğimiz, göreneğimiz, muhabbetimiz, çiğdem aşımız, çiğdem gezmemiz ve daha birçok ismini sayamadığımız kültürel mirasımız bulunuyor. Nasıl Ulu Camii'ne sahip çıkacaksak, nasıl Hattuşa’ya, Saat Kulesi’ne sahip çıkıyorsak, çiğdem aşına, çiğdem gezmesine ve geleneksel çocuk oyunlarımıza da sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizim somut olmayan kültürel mirasımız. 2012 yılında çiğdem aşı ve gezmesinin kültürel mirasa alınması için Hasan Tuluk Hocamızın bir müracaatı oluyor. 2013 yılında bakanlığımız somut olmayan kültürel miras listesine de çiğdem aşı gezmesini de dahil ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz çiğdem aşı gezmemiz bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak devam edecek” dedi.

Çocukluğundaki çiğdem aşı gezmelerini 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak somut olmayan kültürel miras listesine aldırdığını açıklayan ünlü metal sanatçısı Hasan Tuluk ise “Halkımızın, mahalle muhtarlarımızın ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın varlığıyla buradayız. Amacımız sevgi, saygı, muhabbet, geçmişte yaşadığımız tarihi ve kültürel geleneklerimizi, ailelerin birbirine duydukları sevgi, saygı muhabbeti, komşular arasındaki yardımlaşmaların ön planda olduğu geçmişi yaşatabilmek. Kadeş Barış Meydanı’nda tüm halkımızı bir barış içerisinde bir araya getirme arzusu içerisindeydik. Sevgi ile bakan gözler konuşan dil uzatılan el karşılıksız kalmaz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bize ait olmayan kültürler alır ve biz de o kültürlerin esiri oluruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Kadeş Meydanı’nda açılan stantları ziyaret ederek çocukların oynadığı oyunları izledi. Zaman zaman çocuklara eşlik eden protokol üyeleri, onların heyecanına ortak oldu.

Etkinliğe Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan ile çok sayıda vatandaş katıldı.