Kadeş Meydanı’nda İkilem’den Zafer Konseri

Çorum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında sevilen müzik grubu İkilem’i Çorumlularla buluşturdu.

Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

“Bir Sebebi Var”, “Kaybolurum Gülüşünde”, “Zamansız Şarkılar” ve “Geçemem Senden” şarkılarıyla son dönemin başarılı müzik grupları arasında yer alan İkilem, Anadolu Rock müziğin sevilen eserlerini de repertuvarına ekleyerek Çorum’da unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.

Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Saatler öncesinden meydanı dolduran gençler, konser boyunca grubun şarkılarına eşlik etti.

Konser sonunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İkilem Grubu’na çiçek takdim etti.

Konser havai fişek gösterisi ile sona erdi.

