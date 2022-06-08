Kadeş Meydanı’nda kalpler minik Alp için attı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından tedavi için Dubai’ye gidecek olan SMA hastası minik Alp için Kadeş Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.

Binlerce Çorumlunun katıldığı etkinlikte kalpler minik Alp için attı. Sevinç ve gözyaşının sel olup aktığı etkinlikte minik Alp’in annesi Sevilay Keskin ve babası Mustafa Keskin sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Minik Alp ve ailesi Çorum Belediyesi’nin nostaljik makam aracı Buick ile belediye binası önünde araç konvoyu ile Kadeş Meydanı’na geldi. Uğurlama şöleni Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile başlarken, törende Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından Oğuzhan Cevizci Konseri gerçekleştirildi.

Alp’in tedavisi için destek olan başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm Çorum halkına teşekkür eden aile; “Bebeğimizin doğduğu gün bizim en mutlu günümüzdü. Gülüşlerimizin sebebi de Alp’ti. O güzel gözlerini dünyaya açtığında hayatımıza renk geldi. Anne olmak cennetin diğer ismiydi. Alp mucizenin diğer ismiydi. Küçük kıyametimize uyandığımız gün gözlerindeki yaşamı gördük, ellerinde umudu gördük, yüreğindeki sevgiyle hepimizi sardığını gördük. Sizler Alp’in mucizesindeki en kıymetli hazinelersiniz. Güzel yüreklerinizde Alp’e yer verdiniz. Bize güç verdiniz. Bir bebeğe yaşam oldunuz. Çok zorlu süreç geçtik. Bu süreçte Çorum halkı bizim yanımızda oldu. Sayın valimiz bu süreci hızlandırdı. Belediye Başkanımız bize kapılarını ardına kadar açtı. Herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı

Minik Alp’in tedavisi için gereken 1.8 milyon dolar, Çorum halkının da destekleriyle toplandığını hatta daha fazlasının toplandığını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “Alp yaşasın diye bütün Çorum harekete geçti, Rabbimizin lütfuyla da tüm iyiler el ele verdi ve 84 gün gibi kısa bir süre içerisinde samimiyetle, ihlasla bu neticeyi aldık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Konuşmaların ardından minik Alp için rengarenk balonlar havaya bırakıldı ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinliğin devamında Oğuzhan Cevizci sahne aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca Alp için gecesini gündüzüne katan gönüllüler ve Alp’e destek olan Çorum halkı unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinliğin sonunda minik Alp Keskin ve ailesi tedavi için Dubai’ye doğru yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 13:26