Kadeş Meydanı’ndaki bina 5 yıllığına kiraya verildi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Meydanı’ndaki kafeterya olarak işaretlenen binanın 5 yıllığına kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda Encünmen Huzuru’nda gerçekleştirilen ihaleye tek kişi katıldı.

Yıllık muhammen bedeli KDV hariç 150 bin TL olan binaya ihaleye katılan Emin Kitap Kırtasiye sahibi Yahya İnceyılmaz, KDV hariç 151 bin TL teklif verdi.

İhalenin resmi sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 16:39