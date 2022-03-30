Kadeş’te kitap okuma etkinliği

M.BURAK YALÇIN

58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 12.30 ile 13.00 saatleri arasında kitap okuyoruz etkinliği gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldılar.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, okuma alışkanlığı ve okuma kültürü konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin yapıldığını belirterek, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Kütüphanelerin 2021 yılsonu okuyucu istatistikleri ile ilgili de bilgi veren Necdet Durukan, şunları söyledi:

“Halk Kütüphanesinde 2021 yılsonu itibariyle okuyucusu sayısı 111 bin 452. Kayıtlı üye sayısı 17 bin 668. Ödünç verilen materyal sayısı 69 bin 707. Mevcut kitap sayısı 57 bin 197. Hasanpaşa Halk Kütüphanesinde ise okuyucu sayısı 184 bin 342, kayıtlı üye sayısı 11 bin 995, ödünç verilen materyal sayısı 14 bin 623. Mevcut kitap sayısı 43 bin 565. Eşref Ertekin Kütüphanesinde okuyucu sayısı 41 bin 568. Kayıtlı üye sayısı 5 bin 711. Ödünç verilen materyal sayısı 11 bin 741. Kitap sayısı da 19 bin 706. Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesinin okuyucu sayısı da 16 bin 772. Kayıtlı üye sayısı 2 bin 698. Ödünç verilen materyal sayısı 6 bin 748. Mevcut kitap sayısı 13 bin 320. Mehmet Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesinde de okuyucu sayısı 11 bin 450. Kayıtlı üye sayısı bin 818, ödünç verilen materyal sayısı 3 bin 924. Mevcut kitap sayısı 15 bin 835.”