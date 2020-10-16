Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Programda, Çorum’daki tüm kadın üreticileri temsilen Beyhan Et-süt Ürünleri ve Hayvancılık işletmesi sahibi Budakören Köyü üreticilerinden Nilgün Kantar’a çiçek ve plaketler takdim edildi.

Programda konuşan Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Nilgün hanımın şahsında, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden Türk tarımına katkı sağlayan kadın çiftçilerimizin gününü kutlar, çalışmalarında bol kazançlar temenni ederim.’ dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, ‘Kadınlarımız tarımsal üretimin her aşamasında sorumluluk üstlenmekteler. Tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını da kadınlar oluşturmaktadır. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz.” diyerek günün anısına plaket takdim etti.

‘KADINI EĞİTMEK, TOPLUMU EĞİTMEK DEMEK’

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok proje ürettiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da, “Kadın çiftçilerimiz evde çocuğuna bakıyor, tarlada, serada sebzesini büyütüyor, hayvanlarını yetiştiriyor. Tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyoruz. İl Müdürlüğü olarak bizler de projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz." dedi. Kadını eğitmenin bir aileyi ve ailelerden oluşan toplumu eğitmek anlamına geldiğini ifade eden Sarı, “Uyguladığımız eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. İlimizde üreten ve ekonomiye can veren tüm kadınlar adına bu plaketi Nilgün Hanıma takdim etmekten mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.

Nilgün Kantar ise kadın girişimci ve üretici olarak böyle önemli bir günde anılmaktan oldukça memnun olduklarını belirterek, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde hatırlanmanın manevi olarak kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.