‘Kadın cinayetlerine karşı acil önlem alınmalı’

Emek Partisi (EMEP) Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Gökmen, 2020’nin son gününde üç kadının öldürüldüğünü hatırlatarak, iktidarın kadın cinayetleri için acil önlem almasını istedi.

İstanbul'da Akademisyen Aylin Sözer'in, Malatya’da Selda Taş’ın, Antep'te Vesile Dönmez'in katledildiği belirten Gökmen, iktidarın İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açmasının, kapalı kapılar ardında sözleşmeden nasıl çıkabileceklerinin hesabını yapmasının, 6284 Sayılı Yasa'yı tartışmaya açmasının kadın cinayetlerini körüklediğini iddia etti.

Gökmen, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kadınların öldürüldüğü, bunun artık vahşete dönüştüğü bu ülkede iktidarın görevi kadına yönelik şiddeti engellemeye ilişkin çalışma yapmaktır. Aksi her davranış her yeni gün bir kadın cinayeti anlamına geliyor. Eşitliğin altının oyulduğu, kadınların haklarının tırpanlandığı, şiddete karşı acil önlemlerin hayata geçirilmediği her yeni gün yeni kadın katliamları yaşanmaya devam edecek.

Kadınların eşit, özgür, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı, kimsenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ayrımcılık gerekçesi haline getirilmediği, güvenli bir hayat yaşama hakkının sağlanması için talepleri tüm demokrasi güçlerinin de talepleridir ve bu taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için herkes elini taşın altına koymalıdır.

Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu, kimseye ayrımcılık yapılamayacağı fikrini kabul edin. Kadınların hayatın her alanında eşit temsilini sağlamak, eşitliği hayata geçirmek için somut adımlar atın.

İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi, 6284 sayılı Şiddet Yasası’nın değiştirilmesi, çocuk istismarcılarına af getirilmesi, boşanan kadının nafaka hakkının 2-3 yıl gibi sürelerle kısıtlanması, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkına el konulması, farklı cinsel yönelimlere ayrımcılık yapılması gibi tartışmalara derhal son verin.

Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetle ilgili acil bir eylem planı oluşturun. 7/24 çalışacak etkin bir Alo Şiddet Hattı, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açarak şiddetle ilgili ulusal mücadele ağını bir an önce kurun.”

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 18:31