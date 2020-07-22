‘Kadın cinayetlerini önleyecek tedbirler şart’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, “Bu ülkede dokunulmazlık milletvekillerinin değil, kadınların ve çocukların olmalı.” dedi.

Muğla’nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin’in, eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından tepkisini dile getiren Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, şunları söyledi: “Anneler, kaybolan kızlarının bulunmasından umudunu kesip, "İnşallah acı çekmeden ölmüştür" diye dua ediyorsa; kopsun kıyamet... Bugün acının ismi Pınar Gültekin. Adil yargılama yapılmayıp; şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezaları almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, kadınlarımızın yaşadığı şiddet, boyut değiştirerek devam ediyor.

Gelecek Partisi olarak, kadınların evlerinde, sokak ortasında öldürülmesinin bir rutin haline gelmesini kınıyor ve yetkililerin, gerekli tedbirleri alarak kadın cinayetlerinin önlenmesini talep ediyoruz. Yetkilileri, bu cinayetleri önleyecek, caydırıcı tedbirleri bir an önce almaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz! Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”