Kadın eyleminde terörist skandalı

Çorum’da Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kadeş Meydanı’nda düzenlenen eylemde terörist fotoğrafı skandalı yaşandı.

Eylemde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri YPG’nin kadın kolu olan YPJ’li Arin Mirkan isimli teröristin fotoğrafını görünce müdahale etti.

Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz, teröristin fotoğrafını taşıyan kadına kimlik sorarak, taşıdığı fotoğrafın kime ait olduğunu sordu.

Kadın ise Arin Mirkan’ın kadın cinayetine kurban giden bir kişi olarak bildiğini söyledi.

Ekipler bunun üzerine kadının ve eşinin kimliğini istedi. Kadın ve eşi kimliğini vermeyince Cumhuriyet Savcısının “kimlik ibraz edilmezse gözaltına alın” talimatı sonrası kimliklerini polise teslim ettiler.

Olay esnasında araya giren Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, eylemdeki fotoğrafların Eğitim-Sen sendikasından getirildiğini ve teröristin fotoğrafının sendikaya nereden geldiğini bilmediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 12:20