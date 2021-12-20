Kadın kooperatifçiler çalıştayda buluştu

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Uygulamaları (SOGEP) programı kapsamında Çorum Valiliğince hazırlanan ‘Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar’ projesinin ‘Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’ yapıldı.

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde Anitta Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Ticaret İl Müdürlüğü yöneticileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yöneticileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Temsilcileri, Kadın Girişimciler Derneği Temsilcileri ve Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Çalıştay, Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan'ın açış konuşması ile başladı. Arslan, projeye destek veren tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür ederek projede görev alan tüm personel ile bir ekip çalışması yürüttüklerini, bu yönüyle de projenin, ekip çalışmasına güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Tamer Orhan da, 18 ayda tamamlanması planlanan projenin ortak ve iştirakçi olan kurumlarda görev alan personelin projenin kapsam ve amacına uygun olarak yüksek bir özveriyle görev yaptıklarını ve projenin 14 ayda tamamlandığını, projeyle Çorum’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinden önemli bir kısmının kurumsal kapasitelerinin yükseltildiğini, buna ilave olarak kooperatif işletmelerinin doğru yapılandırılmaları halinde piyasada rekabet edebilir seviyeye gelerek katma değer yaratacaklarına inandığını, bunun somut örneklerle görüldüğünü ifade ederek, projede görev alan tüm personele ve kadın kooperatifleri üyelerine teşekkür etti.

AB Dış İlişkiler Bürosu Uzmanı ve Proje Koordinatörü Dilek Bilgin projenin tanıtımı ile ilgili bir sunum yaptı.

Bilgin sunumunda; 14 kurum ve kuruluşun ortak olduğu projenin bütçesinin 2.443.245,06 TL olduğunu, bu tutarın 2.000.000,00 TL’sinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, eş finansman tutarı 443.245,06 TL’sinin ise proje ortakları tarafından karşılandığını ifade etti.

Çalıştayın devamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Gastronomi ve Kooperatifler konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı'nın Kadın Kooperatiflerinde Üretim Finans ve Planlama Maliyet Analizi konulu sunumu ile devam eden çalıştay, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tülay Şahin'in Kooperatifçilik Mevzuatı ve Yeni Yasal Düzenlemeler konulu sunumu ile sona erdi.

Çorum Valiliğince hazırlanan ‘Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar’ projesinin kapanış programı 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Vali Mustafa Çiftçi ve Bakanlık düzeyinde yetkililerin de katılımıyla Anitta Otel'de gerçekleştirilecek.

Kapanış programı, aynı gün AHL Park AVM’de Ticaret İl Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilecek Kadın Kooperatifleri Sergisi ile sona erecek. (Haber Merkezi)