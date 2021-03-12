Kadın Meclisi ‘Sığınma Evi’ istedi

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Çorum Kadın Meclisi, kadın sığınma evi kurulması için girişim başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı makamında ziyaret eden Kadın Meclisi heyeti, Çorum’a sığınma evi kurulmasını istediler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre nüfusu 100 bini geçen belediyeler kadın sığınma evi açmak zorundadır. Çorum Kadın Meclisi olarak topladığımız binden fazla imza ile talebimizi yetkililere ilettik” ifadelerine yer verildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına başlattıkları mücadelenin devam edeceğini vurgulayan heyet üyeleri, tüm kadınları başlattıkları girişime destek vermeye davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 20:20