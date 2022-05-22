Kadın muhasebeciler buluştu

Kadın muhasebeciler 5.toplantılarını Boyraz Group sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdi.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Cumhuriyetin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anarak,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Boyraz Yem Dış Ticaret Sorumlusu Fatma Çetin ise firmalarının hem ülke içinde hem de ihracat ve ithalatta ne kadar güçlü olduğunu ifade ederek, bütün ürünlerinin çok büyük özen ve titizlikle hazırlandığını, sektörel bazda hem ülke içinde hem de yurt dışındaki yatırımlarının çok yüksek olduğunu anlattı.

Bu ayki toplantı da, ‘yıl bazında e-ticaret oranları, satıcı taraf olarak e-ticaretin önemi, karşılaşılan zorluklar, lojistik tarafı, ürün satışı sonrası gelen iadeler, satıcıya yüklenen sorumluluklar’ konularında bilgi paylaşımı yapıldı. (Haber Merkezi)