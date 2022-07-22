Kadın muhasebeciler buluştu

Kadın muhasebeciler toplantılara devam ediyor.

Kadın muhasebeciler yedinci toplantıyı 46 firmadan 57 muhasebe yöneticisinin katılım ile Şamlıoğlu Toyota Plaza sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdi.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Şamlıoğlu Otomotiv Muhasebe Müdürü Havvana Taç, Şamlıoğlu grup bünyesinde olan Şamlıoğlu Otomotiv’i, teknik destek ve yenilikçi yükselişlerini anlattı.

Şamlıoğlu Toyota Plaza Satış Danışmanı Ayşe Balcı, Toyota Hibrit çalışma prensipleri ile birlikte yeni Toyota Yaris Cross’u kadın muhasebecilere tanıtarak test sürüşleri için Toyota Plaza’da görmek istediklerini belirtti.

Toyota Garanti Uzmanı Menekşe Başaran ise araç satış sonrası maksimum derecede verdikleri desteği ve Toyota servis hizmetindeki en üst seviyede araç bakımı yaptıkları bilgisini paylaştı.

Kadın muhasebecilerin bu ayki toplantılarında Mali Müşavir Gönül Keşkekçi kadın muhasebecilere “Tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hazırlama” yöntemleri hakkında eğitim verdi.

Toplantının misafir konuğu Türk İş Eğitim ve Kadın Bürosu Müdürü Güldane Karslıoğlu Yeni, çalışma yaşamındaki kadın-erkek eşitliği, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, çalışma hayatındaki yeri, yeni çıkan kanunları ve kadınlara uygulanan izin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. (Haber Merkezi)