Kadın muhasebeciler buluştu

Çorum şirketlerindeki kadın muhasebe yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

Çorum’da işletmelerde çalışan kadın muhasebeciler; muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeleri takip etmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, kadın muhasebecilerin sorunlarını ve önerilerini görüşmek amacıyla ayda bir defa toplanmaya karar verdi. Toplantıların ilki, geçtiğimiz Perşembe günü 21 işletmenin 35 kadın muhasebe temsilcisinin katılımıyla Lila Pastanesinde gerçekleştirildi.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ilk toplantıda tanışan kadın muhasebeciler, işletmelere daha faydalı olmak amacıyla fikir paylaşımında bulundular.

Kadın muhasebecilerin mesleğe yönelik bilgi paylaşımı, yeniliklerin takip edilmesi, işletmeler arasında muhasebe bilgi akışının güçlenmesi ve bilgi ağı oluşturulması, muhasebe iş ve evrak akımında bilgi ve tecrübe paylaşımının gündeme alındığı toplantıda, kadın muhasebe yönetici ve çalışanları hem işletmelerde oluşan sorunları daha hızlı çözmek, çalışmış oldukları işletmelere azami katkıyı sağlamak, hem de kadınların sosyal dayanışmasını güçlendirmek amacıyla iş birliği içinde olmaya karar verdiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 20:37