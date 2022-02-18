Kadın muhasebecilerden istişare

Kadın muhasebeciler ikinci toplantılarını gerçekleştirdi. 19 firmanın 34 muhasebecisi ve muhasebe alanında çalışan kadınlar yeniden bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular.

Lila’da yapılan toplantı Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıya katılan Tekno 4 Bilişim Bilgisayar ve Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Muhasebe Müdürü Esra Özkayıt hem Logo yazılım programı hakkında bilgiler verirken hem de bu ayki toplantının sponsoru oldu.

İş Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamında çalışanların yükümlülükleri ve sorumlulukları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, işçinin işverene karşı borç ve yükümlülükleri, işverenin talimatına uyma borcu, sadakat borcu, teslim ve hesap verme borcu gibi konular üzerinde de duruldu.

Toplantıda daha fazla kalifiye elemanın nasıl yetiştirileceği ve mesleğin ilerlemesine nasıl katkıda bulunulacağı konuları da ele alındı. Bu tür toplantıların önümüzde ki aylarda da devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)