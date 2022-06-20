Kadın muhasebecilere OKA hibeleri anlatıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) kadın muhasebecilere eğitim verdi.
41 firmanın 52 kadın muhasebe yöneticisi toplantılarına devam ediyor. Lila’da yapılan toplantıda OKA’nın hibe destekleri hakkında bilgiler verildi.
Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul Kılıç, “Yatırım Teşvik ve Hibe Destekleri” hakkında eğitim verdi.
Tuğba Purtul Kılıç, eğitimde yatırım teşvik sistemi, teşvik avantajları, örnek uygulamaları, devlet hibe destekleri, OKA’nın özel sektöre yönelik çalışmaları, dış ticaret istihbaratına yönelik Orta Karadeniz Dış Ticaret Destek Merkezi hakkında bilgiler verdi. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Toplantıda ayrıca Gülbin İbiş’te keman dinletisi sundu. (Haber Merkezi)