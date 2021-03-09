‘Kadın ölümlerinin son bulmasını istiyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve çok sayıda kadının da katıldığı basın açıklamasında Çorum Kadın Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, her geçen gün bir yenisine tanık oldukları kadın ölümlerinin son bulmasını istediklerini söyledi.

Her gün en az üç kadının fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddete uğradığını belirten Nurcan Hasırcı Doğan, “Cezasızlık politikaları nedeniyle failler korunurken bizler bir kişi daha eksiliyor, gözaltına alınıyor ve hatta yaşam hakkımızı savunduğumuz için tutuklanıyoruz. Bizlere müjde diye sunulan esnek çalışma biçimleri ile çalışma yaşamının dışına itiliyor, güvencesizleştiriliyoruz. İşyerimizde, sokakta, evde mobbinge, tacize, tecavüze maruz kalıyor bizlere dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri içine sıkıştırılıyoruz” dedi.

“Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var” diyen Doğan, taleplerini şöyle sıraladı: “Doğum izinleri arttırılsın, süt izninin kullanımı önündeki keyfi engeller kaldırılsın. 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılsın. 50 çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evleri ve kapatılan kamu kreşleri açılsın. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulsun. Esnek-güvencesiz çalışma uygulamasına son verilsin, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları ve eşit işe eşit ücret sağlansın. İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılsın. Etkili bir soruşturma mekanizması kurulsun ve caydırıcı cezalar tanımlansın. Grevli toplu sözleşme hakkı, sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılsın. OHAL komisyonu derhal lağvedilsin, KHK’lerle haksız hukuksuz biçimde işten çıkarılan tüm emekçiler görevlerine iade edilsin. Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulsun. Eşit ve özgür biçimde barış içinde bir arada yaşamın sağlanacağı demokratik koşulların oluşması sağlansın. İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmeler etkin uygulansın. Örgütlü kadın mücadelemizle, özgür bir toplumu inşa edelim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 12:55