Kadın Platformu’ndan ‘Pınar Gültekin’ eylemi

FATİH BATTAR

Muğla’nın Ula ilçesinde vahşice katledilen Pınar Gültekin için Çorum Kadın Platformu eylem yaptı.

Bahabey Caddesi’nden Piribaba Parkı önüne kadar yürüyüş yapan kadınlar, Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesini ve kadın cinayetlerini protesto etti.

‘Bu son olsun diye’ slogan adan kadınlar, yetkililerin kadın cinayetlerinin önüne geçmesini istedi.

Platform adına bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan; Cezasızlık politikasından ve iktidarın kadın düşmanlığından cesaret alan erkek failler her gün en az üç kadını katletmeye devam ediyorlar. İsimler değişse de hikayeler hiç değişmiyor.” Dedi

Kadınların yasta değil, isyanda olduğunu ifade eden Doğan; “Biz kadınlar olarak yaşamlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam için kadın dayanışmasından güç alarak örgütlü mücadelemize ısrarla devam edeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamdan yana olan herkesi İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya, sözleşmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması için mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.” şeklinde konuştu