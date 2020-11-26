‘Kadına şiddet kanayan yaramız’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanlığı Kadın Politikalar Başkanı Zehra Benli, “Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir.” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla açıklama yapan Benli, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada kanayan yara olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddette alınması gereken diğer tedbirlerin yanında toplumun bütün fertlerinin sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Benli, şu açıklamayı yaptı: “Şiddeti yalnız fiziksel olarak ele almak doğru değildir. Psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet çeşitleri ile bunu çoğaltmak mümkündür. Uygulan şiddet türü ne olursa olsun, kadınlara fiziksel zararların yanı sıra ruhsal anlamda bozulmaya ve çöküntüye yol açmaktadır. Bu durum hem bireysel hem toplumsal bir sorundur. Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi için kadın ve erkeğin söz konusu gelişme ve ilerleme için birlikte rol alması bir zarurettir. Parti politikamız içerisinde önemli yer tutan, kadının; güçlü, üretken ve her konuda söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bugün ülke nüfusunun %50’sini oluşturan kadınlarımızı sosyal hayatın her aşamasında görünür kılmamız elzemdir. Ailede, ekonomik sistemde, siyasal alanda, eğitim camiasında ve diğer tüm alanlarda kadınlar daha etkin olması ana hedefimizdir. Sosyologların hemfikir oldukları konulardan biri de sağlıklı toplumun ancak sağlıklı aileler sayesinde inşa edilebileceği gerçeğidir. Sağlıklı bir aile kurumunun oluşabilmesi, hatta sosyal hayatın huzurlu ve mutlu olabilmesi için kadın ve kadının sahip olacağı, huzurlu aile ortamı ile mümkündür.

Ülkemizi, muasır medeniyetler üzerine çıkarabilmek ancak kadının toplum içerisindeki rolünü ve saygınlığını artırmak ile mümkündür. Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadına yönelik mücadelede alınması gereken bütün tedbirleri araştırıyor ve etkin hale getirilmesinde tüm platformlarda dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve temennilerle, yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmet ve saygı ile anıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 18:57