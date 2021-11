‘Kadına şiddete göz yummayacağız’

DEVA Partisi Kadın Politika Başkanı Zehra Benli, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni ile açıklama yapan Benli, kadına yönelik her türlü şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu ve bu şiddete karşı susmayıp, susturanın da karşısında olacaklarını söyledi.

Kadınların yaşam haklarının vahşice ellerinden alındığını ifade eden DEVA Partisi Kadın Politika Başkanı Zehra Benli, yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, cinsel şiddete, aile içi şiddete, ekonomik şiddete, psikolojik şiddet ve tacize maruz kalmaktadır. Bunun yanında en temel insan haklarından yaşam hakları vahşice ellerinden alınmaktadır.

‘Hükümet, kadına karşı sorumluluğundan vazgeçmiş’

Kadına yönelik şiddet ile ilgili bugüne kadar en önemli ve yaptırım gücü olan uluslararası düzenleme, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’dir. İç hukukumuzda İstanbul Sözleşmesi’nin yansıması olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2012 yılında kabul edilmiştir. Hükümetimiz bu kanun ile, kadına yönelik şiddetle mücadelede “şiddete sıfır tolerans” prensibi ile hareket edeceğinin sözünü vermişse de sözünü tutmamış, kadına karşı sorumluluğundan vazgeçmiş ve ne yazık ki 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’ni fesih etmiştir.

Biz DEVA Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar tarafı olacağız. 6284 sayılı Kanunu, İstanbul Sözleşmesi’ne göre yeniden uyarlayarak kırılgan gruplar ile ilgili ek bir düzenleme yapacak, Kanunun en etkin biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Türk Ceza Kanunu’nda ve İnfaz yasasında, değişiklikler yapacak ve kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak caydırıcı cezalar öngöreceğiz. Kadına yönelik şiddet ile ilgili koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda; denetimli serbestlik, iyi hal, haksız tahrik gibi tedbir ve ceza indirimlerinin uygulanmasını engelleyeceğiz.

Türkiye’nin de taraf olduğu CEDAW Sözleşmesinin etkin biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Cezaevlerindeki kadınların yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını temel hak ve özgürlükler kapsamında iyileştirecek, yasal ve yapısal her türlü gerekliliği yerine getireceğiz. Kadınların siyasette erkeklerle eşit bir şekilde yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık dahil olmak üzere her türlü önlemi alacağız. Bu yönde geliştirilecek projeleri destekleyerek kadınların daha fazla iş, sosyal ve siyasi hayatta yer almalarını sağlayacağız. Kadın istihdamını artıracak, eşit işe eşit ücret alınmasını sağlayacağız. DEVA Partisi olarak, her türlü şiddetle mücadele için STK’ların güçlendirilmesine destek verecek, özellikle kadın sivil toplum kuruluşları ile birlikte mücadele verecek, ortak akıl ve istişare ile projeler üretip uygulanabilirliğini sağlayacağız.” (Haber Merkezi)