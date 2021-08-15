Kadının çantasını çalan gasbçı taksiyle kaçmaya çalıştı

FATİH BATTAR

Çorum'da bir kadının çantasını çalan gaspçı taksiyle kaçmaya çalıştı.

Olay bugün Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir bayanın çantasını gözüne kestiren kapkaçcı, kadının arabasından çantayı aldıktan sonra parkın önünde bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Elindeki tornovida ile taksiye binen kapkapçı taksi şoförüne kendisini kovalayan hasımları olduğunu ve kendisini öldüreceğini söyledi.

Hırsızlık olayından haberi olmayan taksici, kapkaçcıyı Bakırcılar Sitesi'ne kadar götürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis taksiden indikten sonra yaya olarak kaçan kapkaçcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın ardından taksi şoförü F.K, yaşananları gazetemize anlattı. Elinde tornovida bir kişinin normal bir müşteri gibi taksisine bindiğini belirten F.K; "Ben adamın hırsız yada kapkaççcı olduğunu bilmiyordum. Elinde tornavida ile normal müşteri gibi taksime bindi. Bana hasımlarının kendisinin kovaladığını ve öldüreceklerini söyledi. Ben de taksiyi sürdüm. Bakırcılar Sitesi'nde arabamdan indi. Daha sonra öğrendim ki bu şahıs bir kadının çantası alıp kaçmış ve benim arabama binmiş." dedi

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021, 19:49