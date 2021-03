‘Kadınlara aydınlık bir ülke borçluyuz’

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın timsali olan kadınların dünya genelinde yaşadığı sorunlara dikkat çeken SMMMO Başkanı Doğan, “Kadına yönelik sözlü, psikolojik ya da fiziksel şiddet olayları tüm duyarlı bireyleri derinden üzmektedir. Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren durumların sona erdirilmesinde toplumun her kesimine büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olup hepimizin vazifesidir. Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak kadınlarımıza, korkmadan yaşayabilecekleri, huzurlu ve güvenli, daha medeni, demokratik, aydınlık bir Türkiye, her şeyimizi borçlu olduğumuz kadınlarımız için görevimizdir. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 18:11