Kadınlara ‘gıda güvenliği’ eğitimi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür Merkezi’nde ‘Mutfakta Gıda Güvenliği’ konulu seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Demet Apaydın katıldı.

Kadınlara mutfakta sıklıkla yapılan hataları ve tam bir gıda güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler hakkında bilgiler veren Dr. Demet Apaydın, satın alınan bir gıdanın mutfağa getirildikten sonra da uygun şekilde işlenmesi, saklanması ve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Artan yemeklerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği konusuna da değinen Dr. Apaydın, yemeklerin servis edilmesi gereken sıcaklıklar, gıdaların muhafazasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden olan dondurma işleminin nasıl yapılması gerektiği ve çözündürme işleminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler aktardı.

Her gıdanın doğru bir şekilde işlem görmesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, ev yapımı konservelerdeki risklerle ilgili uyarılarda bulundu. Gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olan kadınlar, Dr. Apaydın’a sorular sordular.

Seminere katılan kadınlar mutfakta doğru bildikleri yanlışları öğrendiklerini belirterek bu tür eğitimlerin daha sık yapılması gerektiğini ifade ettiler.