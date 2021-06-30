Kadınların ekmek teknelerini çaldılar!

FATİH BATTAR

Çorum’da kadın girişimci kooperatifinin bahçesine giren hırsızlar, büyük bakır kazanları çaldı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen öncülüğünde tüm dezavantajlı grup annelerine umut olmak için kurulan Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi’ne giren hırsızlar, kadınların pekmez, salça, sirke yaparak geçimini sağladığı yaklaşık 10 bin lira değerindeki bakır kazanları çalarak kayıplara karıştı.

Olay Yeniyol mahallesinde faaliyet gösteren Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim Kooperatifi’nde gerçekleşti.

Kooperatifin bahçesinden içeri giren hırsızları bakır kazanları çalarak kayıplara karıştı. Kazanların olmadığı görünce büyük şaşkınlık yaşayan Kooperatif Başkanı Emine Çelen, polise başvurdu.

Yaşanan hırsızlık olayı karşısında üzüntüsünü dile getiren Çelen, çalınan kazan ile salça ve pekmez, sirke yapılarak kooperatifin gelir sağladığını söyledi.

Hırsızların yakalanmasını isteyen Çelen; “Derneğimizin bahçesinde kooperatifimize ait kazanlarda salça ve pekmez yaparak gelir sağlıyorduk ama hırsızlar bakır kazanlarımızı çaldı. Maddi olarak 10 bin lira gibi bir kaybımız var. Suçluların bir an önce yakalanıp gereken cezanın verilmesini istiyoruz” dedi

Bu arada polis de çalınan kazanları ve hırsızları bulmak için çalışma başlattı.