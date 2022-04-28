Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

M.BURAK YALÇIN

Kur'an-ı Kerim’de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Çorumlular camilere akın etti. Af ve mağfiretin dilendiği gecede genç-yaşlı, kadın-erkek herkes camilere koştu. Teravih namazında ibadet aşkıyla secdeye giden Çorumlular, kutlu gecede İslâm âleminin birlik ve dirliği için dua ettiler.

Akşemseddin Camii'nde ise Çorum Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi Özel Programı düzenledi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programda Antalya Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ahmet Sezer, İstanbul Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Çorum Akşemsettin Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu, Konya Meram Sarraflar Yeraltı Camii İmam Hatibi Mehmet Erarabacı, Antalya Döşemealtı Bilim Üniversitesi Camii İmam Hatibi Muhammed Habib İspirli, Çorum Akşemsettin Camii İmam Hatibi Sefa Kırçı ve İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundular.

Akşemseddin Camii kürsüsünden Çorumlular’a seslenen İl Müftüsü Muharrem Biçer, tüm inananların Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Kadir Gecesi’nin fazileti hakkında bilgiler veren Muharrem Biçer, yaptığı dua ile konuşmasını tamamladı.