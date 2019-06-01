Kadir Gecesi’nde eller semaya açıldı

FATİH BATTAR

Kur'an-ı Kerim’de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Çorumlular camilere akın etti. Af ve mağfiretin dilendiği gecede genç-yaşlı, kadın-erkek herkes camilere koştu.

Kandil gecelerinin gözde mekanları arasında yer alan Ulucamii ve Akşemseddin Camii’nde yer bulamayan cemaat cami bahçelerinde saf tuttu. Teravih namazında ibadet aşkıyla secdeye giden Çorumlular, kutlu gecede İslâm âleminin birlik ve dirliği için dua ettiler.

Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle manevi bir ziyafete dönüşen gecede, teravihin ardından tespih namazı kılınarak ‘Sakal-ı Şerif’ ziyarete açıldı.

Öte yandan Kadir Gecesi’ni idrak etmek için Ulucamii ve Akşemseddin Camii gibi mekanları tercih eden vatandaşlara Çorum Belediyesi tarafından lokum dağıtıldı.

Kadir Gecesi’nde camilere akın eden vatandaşlar hep bir ağızdan niyazda bulunurken yapılan dualara ‘âmin’ diyerek eşlik ettiler.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Kadir Gecesi'nde Çorum’un dört bir yanındaki camilere akın eden vatandaşlar, ellerini dua için semaya kaldırdılar. Gözyaşları içinde af ve mağfiret dileyen Müslümanlar, sabahın ilk ışıklarına kadar Kur'an okuyup geceyi ibadetle geçirmeye gayret ettiler.

İslam’da en kutsal ve fazileti en fazla olan gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nde pek çok camiyi sabaha kadar tutuldu. Camilerde ibadet eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecede sunulan manevi ziyafete ortak oldular. Kadir Gecesi’ni evlerinde geçirenler ise televizyonlarda yayınlanan mevlit programlarını takip ettiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 12:28